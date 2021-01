Il tasso di positività si è attestato al 5,9%, in calo rispetto al 6,3% di ieri. In totale i casi da inizio epidemia sono 2.381.277, le vittime 82.177.

I pazienti in terapia intensiva nelle ultime 24 ore sono in calo di 17 unità. Gli ingressi giornalieri in terapia intensiva sono 124. In totale i ricoverati in rianimazione sono 2.503.