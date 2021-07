Si aggrava il bilancio delle vittime del maltempo che sta devastando in questi giorni Germania, Olanda, Belgio e Lussemburgo. Il paese più colpito è la Germania dove il numero delle persone morte a causa delle alluvioni è salito a 133, mentre continuano le ricerche dei circa 1.300 dispersi nel Land tedesco della Renania-Palatinato. Lo riferiscono fonti ufficiali tedesche.

Rientrano invece a casa oggi i primi abitanti di Treviri, città della Renania Palatinato, che ha subito forti danni dall’alluvione che ha travolto l’ovest della Germania: sono circa 1.000 le persone che erano state evacuate giovedì dal quartiere di Ehrang, e 670 le case colpite da pesanti allagamenti che in molti casi ne hanno compromesso la staticità. In molti casi, chi è potuto rientrare è rimasto comunque senza acqua e senza corrente elettrica. Treviri è stata colpita dall’esondazione del fiume Kyll.

In seguito alla rottura di un argine del fiume Rur, oltre 700 persone sono state evacuate nel corso della notte, in via precauzionale, dalla città di Wassenberg, ai confini con i Paesi Bassi. Il quartiere sgomberato è quello di Ophoven. Ne hanno scritto i media tedeschi fra cui la Dpa.