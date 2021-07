Ben 177 operatori sanitari residenti in provincia di Pordenone, in Friuli-Venezia Giulia, sono stati sospesi dalle loro mansioni per non essersi vaccinati, come invece avrebbero dovuto. Tra questi ci sono 46 infermieri. Ne danno notizia i quotidiani italiani locali. La sospensione è immediata fino ad avvenuta vaccinazione o al 31 dicembre.