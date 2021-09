(Aggiornato alle 18.44) Udienza sospesa al primo giorno del maxiprocesso di Parigi per le s tragi jihadiste del 13 novembre 2015: uno degli imputati, Farid Kharkhach, ha accusato un malore nel box degli accusati, dove si trova dall’inizio del processo, circa 4 ore fa.

«Imputati trattati come cani»

Salah Abdeslam, principale imputato al maxiprocesso cominciato oggi a Parigi per le stragi jihadiste del 13 novembre 2015, ha dichiarato che «gli imputati sono trattati come dei cani». L’accusa arriva dopo il malore di Kharkhach.

Salah si è tolto la mascherina e si è scagliato contro la corte dopo il malore che ha colpito Farid Kharkhach: «qui è tutto molto bello - ha detto Salah - ma bisogna vedere com’è dietro. Veniamo maltrattati. Sono 6 anni che vengo maltrattato, trattato come un cane e non dico niente perché so che dopo la mia morte sarò resuscitato».