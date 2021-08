Una delle protagoniste della lotta al coronavirus in Israele, la dottoressa Sharon Alroy-Preis, è oggetto di una crescente campagna di denigrazione che oggi alla Knesset ha visto uno sviluppo eclatante. Mentre aggiornava i deputati sugli ultimi sviluppi della pandemia qualcuno, via Zoom, le ha lanciato un bruciante epiteto. I contatti sono stati subito troncati.

In quanto direttrice dei servizi di salute pubblica nel ministero della sanità, Sharon-Preis ha destato particolare ostilità fra quanti in Israele si oppongono a legami troppo intimi con Pfizer e più in generale sono contrari alle vaccinazioni.

Il mese scorso dimostranti si sono raccolti a Haifa presso la sua residenza e le hanno lanciato invettive. Fra queste: ‘Assassina di bambini’ e ‘Nazista’. Epiteto questo particolarmente doloroso essendo cresciuta in una famiglia di sopravvissuti alla Shoah. In seguito, in forma anonima, alcuni ministri l’hanno accusata di essere «isterica, matta e confusa». Il premier Naftali Bennett è intervenuto per deprecare gli attacchi e difendere il suo prestigio professionale.