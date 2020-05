Dopo la notizia, resa nota questa mattina, per cui il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, da due giorni è sotto scorta, è stato reso noto che anche la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina e il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri hanno avuto la stessa sorte. Da tre giorni, anche la donna viene scortata da uomini della Guardia di finanza. Da alcuni giorni, la ministra è infatti oggetto di minacce e insulti sui social. Azzolina, pur essendo ministro, non aveva la scorta prima di questi episodi. Per quel che concerne Sileri, la scorta è stata decisa dopo minacce e pressioni con tentativi di corruzione ricevuti per la sua attività politica e la destinazione dei fondi pubblici per l’emergenza coronavirus.