SpaceX Crew Dragon si è sganciata dalla Stazione spaziale internazionale (Iss) per fare il suo ritorno sulla Terra. Lo rende noto la Nasa. È previsto per le 20.41 l’arrivo nel Golfo del Messico, davanti alle coste della Florida, della navetta con a bordo i due astronauti americani Doug Hurley and Bob Behnken. I due astronauti erano decollati dal Kennedy Space Center della Nasa il 30 maggio per la missione di esordio di Space X di Elon Musk, prima compagnia privata a mandare persone nello spazio: la seconda partenza è prevista per settembre.