Tra le misure previste, secondo media iberici, ci sono la proibizione di esporre e vendere animali in negozi e quello di sacrificare animali da compagnia se non per «motivi sanitari o di eutanasia», il divieto per i circhi di esibire animali selvaggi o la riconversione di zoo e delfinari in centri per il recupero di specie autoctone, Inoltre, la legge verrà accompagnata da una riforma del codice penale che inasprisce pene e sanzioni per reati di maltrattamento animale: ad esempio, passerà da uno a due anni la pena prevista per l’uccisione volontaria di un animale vertebrato, sia di specie domestiche sia selvagge.