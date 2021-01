Raul Alcojor, assistente infermiere in un ospedale di Madrid, ha camminato per 14 km, determinato a raggiungere la struttura sanitaria dove lavora per dare il cambio ai colleghi stremati dall’emergenza covid e dai disagi per la tempesta ‘Filomena’. E proprio a causa della nevicata storica che ha paralizzato Madrid, con strade chiuse e treni cancellati, per Alcojor mettersi in marcia è stata l’unica opzione.