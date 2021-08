Sono diversi gli incendi segnalati nelle ultime ore in Spagna, mentre il paese affronta un’intensa ondata di calore che investe anche altre regioni mediterranee. Il rogo al momento più preoccupante è attivo in provincia di Tarragona (Catalogna). Le autorità hanno predisposto l’evacuazione a scopo preventivo di un campeggio situato nei pressi della località di La Pobla de Massaluca, informano i media iberici.

Il Ministero della transizione ecologica ha reso noto che ha inviato mezzi anti-incendio anche per l’estinzione di roghi notificati in provincia di Zaragoza (Aragona), nella piccola regione settentrionale de La Rioja e in Galizia.