Spagna: le infezioni continuano a crescere

L’emergenza coronavirus non accenna a diminuire in Spagna, convertitosi ormai nel quarto Paese al mondo per numero di contagi, il secondo in Europa dopo l’Italia. Secondo gli ultimi dati forniti dal Ministero della salute spagnolo, sono 17.395 le persone che hanno contratto la CoViD-19, facendo registrare 767 decessi e 1.107 casi di guarigione. La comunità autonoma di Madrid si conferma la più colpita dal coronavirus con circa 6.800 contagiati, seguita dalla Catalogna e dai Paesi Baschi. Voglio ricordare che stanno per arrivare i momenti più duri», ha sentenziato il ministro della Sanità Salvador Illa, sottolineando che la Spagna farà registrare un ulteriore incremento di contagi nei prossimi giorni. Numeri che stanno mettendo a dura prova il Governo spagnolo, chiamato ad adottare misure che...