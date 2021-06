I punti d’origine di un maxi-focolaio di Covid registrato in Spagna dopo che centinaia di ragazzi hanno trascorso alcuni giorni in vacanza a Maiorca sono stati probabilmente un concerto e varie feste organizzate sull’isola: lo afferma in un comunicato il governo regionale delle Baleari.

«Abbiamo identificato le origini del focolaio», spiega la nota: una è «un concerto di Reggaeton» tenutosi nell’arena per le corride dei tori di Palma di Maiorca, mentre le altre sono feste organizzate su barche e in diversi hotel di una zona dell’isola.

Il comunicato aggiunge che sono in corso accertamenti per verificare eventuali responsabilità degli organizzatori degli eventi in questione.

Secondo i media iberici, almeno 500 ragazzi residenti in sette regioni sono risultati contagiati dopo esser stati a Maiorca tra il 12 e il 20 giugno. Altre centinaia sono in quarantena. I dati sono ancora in evoluzione.

Intanto, l’incidenza cumulativa media dei contagi di Covid registrati in Spagna negli ultimi 14 giorni è salita leggermente per il terzo giorno consecutivo: ora è di 95,03 casi ogni 100’000 abitanti, secondo l’ultimo aggiornamento del ministero della Sanità. Molti dei casi relativi al focolaio di Maiorca non sono ancora stati contabilizzati.

