Uccide, sparandogli, il cane del vicino di casa che aveva morso la mano di sua figlia, lo trascina per strada legandolo con una corda al suo furgone e posta il video - poi cancellato - sui social media. È accaduto a Mazara del Vallo, in Sicilia. Il protagonista di questa incresciosa vicenda è un uomo di 44 anni al beneficio del reddito di cittadinanza. È stato arrestato per uccisione di animale, detenzione illegale di arma, armi clandestine, alterazioni di armi e detenzione abusiva di armi e munizionamento.