Sanguinosa sparatoria a Plymouth, nel sud-ovest dell’Inghilterra, dove almeno una persona per ora non identificata ha aperto il fuoco su altri individui, provocando un numero imprecisato di morti e feriti. Lo riferiscono i media britannici, aggiungendo che secondo la Devon and Cornwall Police si contano più di un morto e «diversi feriti». L’episodio non risulta essere di matrice terroristica, stando a fonti investigative. SkyNews riporta inoltre che fra gli uccisi ci sarebbe lo stesso aggressore. L’area è stata isolata e i mezzi di soccorso sono presenti in forze, anche se l’episodio appare al momento concluso.