(Aggiornato alle 19.06) Le vittime della sparatoria avvenuta in uno scalo ferroviario di San Josè, in California), sono almeno otto. Lo ha reso noto la polizia confermando anche che il killer era un dipendente dell’azienda in cui è avvenuta la strage. Le vittime sono tutti dipendenti della Valley Transportation Authority che partecipavano a una riunione sindacale.