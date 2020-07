(Aggiornato alle 7.05) - Un’imboscata al funerale della vittima di una sparatoria. Tutto si è consumato in pochi minuti. Erano le 18.25 locali a Chicago, nell’area di South Side, quando da un’auto nera sono partiti colpi di arma da fuoco su una piccola folla che usciva da un’agenzia di pompe funebri, dove era radunata per la commemorazione di una vittima di una sparatoria. Travolti da una pioggia di proiettili i partecipanti alla commemorazione non sono rimasti a guardare e, a loro volta, hanno sparato. Il bilancio provvisorio è di 14 feriti e almeno 60 colpi di arma da fuoco sparati.