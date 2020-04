È salito ad almeno 16 morti il bilancio della sparatoria avvenuta tra sabato e domenica in Nuova Scozia, la peggiore nella storia del Canada. Lo riferiscono le autorità. Secondo i media canadesi il killer, un dentista di 51 anni, si era travestito da agente ed aveva anche modificato la sua auto per farla assomigliare a quelle della polizia, era in fuga da sabato sera, dopo che la polizia era intervenuta per la presenza di una persona armata nel villaggio di Portapique. In una cantina sono stati trovati diversi cadaveri. La polizia non ha fornito altri dettagli, e le motivazioni dell’assassino, che ha colpito in diversi punti della zona, sono al momento ignote. È stato identificato anche l’agente ucciso nella sparatoria: si chiamava Heidi Stevenson, 23 anni di servizio e madre di due ragazzi. «Il mio cuore è con tutti coloro che sono rimasti colpiti in questa terribile situazione» così il premier canadese Justin Trudeau dopo la sparatoria in Nova Scotia.