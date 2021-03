Tutte le vittime della strage nel supermercato in Colorado sono state identificate, avevano un’età tra i 20 e i 65 anni: lo ha detto in una conferenza stampa Maris Herold responsabile della polizia di Boulder, elencando i nomi delle persone che hanno perso la vita. Identificato anche il sospetto autore della strage, mentre non sono ancora del tutto chiari i motivi del gesto. L’arrestato ha 21 hanni, ha specificato Herold. Si chiama Ahmad Alissa, secondo una trascrizione fonetica del suo nome, e ha vissuto in gran parte negli Stati Uniti. Il giovane è di Arvada, una trentina di km a sud di Boulder. Secondo le autorità è in condizioni stabili dopo l’operazione e verrà presto trasferito in carcere.