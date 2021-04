Diverse persone sarebbero rimaste ferite in seguito a una sparatoria avvenuta nel parco industriale di Bryan, in Texas. Lo riporta la Cnn. L’incidente è avvenuto poche ore dopo che il presidente americano Joe Biden ha annunciato una prima stretta sulle armi da fuoco. Secondo quanto confermato alla CNN dal tenente della polizia Bryan Jason James sarebbero rimaste ferite sei persone, ma non ha ancora indicato quante persone sono state uccise.