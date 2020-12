Il sindaco di Rockford, Tom McNamara, ha chiesto ai cittadini di dare tutta la loro collaborazione alla polizia per le indagini sull’accaduto. «Sono arrabbiato e rattristato dalla violenza di questa sera a Don Carter Lanes (la via dove si trova il bowling in cui è avvenuta la sparatoria, ndr.). Il mio pensiero va alle famiglie di coloro che hanno perso i propri cari», ha aggiunto il sindaco in un comunicato, augurando una rapida e completa guarigione a chi è rimasto ferito. «Gli investigatori – ha concluso - hanno molto lavoro da fare per determinare esattamente cosa è successo e chi è il responsabile».