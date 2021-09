Talebani contro i soldati australiani: «Processateli per crimini di guerra»

AFGHANISTAN

«Hanno partecipato all’occupazione e hanno commesso alcune delle peggiori, brutali violazioni dei diritti umani, come l’amputazione delle dita da corpi morti e l’omicidio di contadini in Uruzgan e in altre province, abbiamo brutti ricordi di loro»