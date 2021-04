(In aggiornamento) Nuova, ennesima sparatoria negli Stati Uniti. Il teatro, stavolta, è un liceo di Knoxville, nel Tennessee, l’Austin-East Magnet High School per la precisione. Il primo bilancio fornito dalle autorità è di un morto, un ragazzo, e di un poliziotto ferito. La situazione nel frattempo è tornata alla normalità, mentre un minorenne è in stato di fermo per ulteriori investigazioni. L’edificio della scuola è stato posto in sicurezza, mentre gli studenti non coinvolti nella sparatoria sono stati radunati presso il campo sportivo e poi sono stati evacuati. La polizia, stando a una prima ricostruzione, è intervenuta in seguito alla segnalazione di un sospetto potenzialmente armato a scuola. Degli spari sono stati esplosi durante la fase di approccio al sospetto. Non ci sono altre vittime, conclude la polizia di Knoxville nella sua nota.