Terrore al supermercato Eurospin di viale Zara 2. Poco dopo le 17.30 di questo pomeriggio un rapinatore si è fatto consegnare il denaro da una cassiera e si è coperto la fuga sparando due colpi di pistola. Come riporta il Corriere della Sera, i proiettili sono rimbalzati sul pavimento e hanno colpito una guardia giurata e una bambina di 5 anni. Il vigilante è stato ferito di striscio alla gamba; la bambina, sempre di striscio, a una caviglia. Entrambi non sono in gravi condizioni. I carabinieri sono alla caccia del bandito.