Allarme bombe e sparatorie nelle scuole USA per venerdì 17 dopo i post anonimi virali circolati su TikTok. I dirigenti scolastici di vari Stati (tra cui New York, Pennsylvania, Illinois, Connecticut, Arizona e Montana) hanno deciso di rafforzare le misure di sicurezza «per prudenza».

«Stiamo scrivendo per informarvi e non per allarmarvi», si legge in una e-mail dell’amministrazione scolastica ai genitori di alcuni istituti in Illinois.