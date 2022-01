«Qualcosa è andato storto in un’operazione di polizia, un poliziotto ha aperto il fuoco su alcune persone»: lo ha detto alla stampa a Nizza il procuratore Xavier Bonhomme, facendo il punto della situazione dopo che la morte di una di queste.

«Stavamo procedendo ad un’operazione - ha detto - riguardante un omicidio commesso il 24 dicembre. Dovevano essere fermati dei sospetti. Ma qualcosa è andato storto e un poliziotto ha aperto il fuoco su alcune persone. Un ferito è deceduto alle 12.30. Ho chiesto l’apertura di un’inchiesta interna per il reato di omicidio volontario. Il poliziotto è in stato di fermo. Sulla vittima non sono state ritrovate armi».