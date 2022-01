La dinamica dell’accaduto non è ancora chiara, ma stando a una comunicazione via Twitter della polizia di Mannheim l’Università di Heidelberg è stata poca fa teatro di una sparatoria. Un uomo armato con una pistola di grosso calibro è entrato nell’Aula Magna dell’ateneo e ha aperto il fuoco ferendo diverse persone. Tre persone sarebbero rimaste ferite, mentre una sarebbe morta dopo il ricovero in ospedale. Secondo la Dpa, che cita fonti delle forze di sicurezza, la vittima sarebbe una giovane donna, colpita alla testa. La zona di Neuenheimer Feld, alle porte della città vecchia, è stata transennata ed è stata condotta un’operazione su vasta scala con agenti di polizia e soccorritori. Secondo l’agenzia di stampa tedesca Dpa l’aggressore, uno studente, si sarebbe suicidato con l’arma usata per sparare contro le persone presenti nell’aula universitaria. Il ragazzo aveva 18 anni, non aveva precedenti e deteneva l’arma utilizzata illegalmente. Lo hanno spiegato gli inquirenti in conferenza stampa. La polizia non ritiene ci siano altri aggressori.