Secondo un’amica, Imarn Ayton, Sasha è rimasta vittima di uno scontro fra gang rivali a Peckham, nel sud della capitale britannica. «Sembra che l’incidente non avesse nulla a che fare con il suo attivismo», ha detto precisando che poco prima di essere ferita si trovava ad una «festa o a un evento, ma non era lei il bersaglio». Johnson è stata sottoposta ad un intervento, «che è andato bene» e adesso «si trova con i suoi genitori», ha riferito ancora l’amica dell’attivista.

Ieri il suo gruppo, Taking the Initiative Party, aveva parlato di «numerose minacce di morte» ricevute da Johnson. Perla Met Police tuttavia non ci sarebbero prove di ciò. Stando alle prime indagini l’avvista, 27 anni e tre figli, è stata ferita vicino ad una casa dove si stava svolgendo una festa, quindi al momento dello sparo c’erano molte persone in zona.