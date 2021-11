Ma cosa fai, Russia? Nella giornata di lunedì, Mosca ha condotto un test missilistico terra-spazio nel corso del quale ha abbattuto un proprio satellite spia non più funzionante, Cosmos 1408, in orbita dal 1982. Una mossa che ha sollevato in un sol colpo due polveroni: uno letterale, con la pericolosa nuvola di detriti in grado di impensierire gli occupanti della Stazione spaziale internazionale (ISS, sulla quale si trovavano anche dei cosmonauti russi), e uno figurato, fra le numerose critiche arrivate da Governi ed enti internazionali. Proprio ieri la NATO ha definito l’atto della Russia «sconsiderato e irresponsabile, poiché mette in pericolo la sicurezza, gli interessi economici, scientifici e commerciali di tutte le nazioni».

Alcuni lo ricorderanno: in epoca recente altri «test» avevano...