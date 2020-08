François Barras ha ricoperto la carica di ambasciatore svizzero in Libano per due differenti mandati. Una sorta di eccezione, di fronte alla tradizione diplomatica elvetica. Due i mandati, allora, tra il 2006 e il 2010, e poi di nuovo tra il 2014 e il 2017, quando gli è subentrata Monika Schmutz. Proprio lei è rimasta ferita dalle potenti esplosioni di ieri, al punto da dover essere ospedalizzata. Barras, da noi contattato, si è detto sconvolto da quanto accaduto, alla collega, in particolare - «coraggiosa e competente, oggi sta meglio» -, e al Paese che tanto ha amato e ancora ama.

Signor Barras, come ha vissuto i gravi fatti di ieri?«Sono assolutamente sconvolto. Lì ho vissuto per tanti anni, e a quella città, a quel Paese, alla sua gente, sono rimasto ancora molto attaccato, al punto da visitarlo...