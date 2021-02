Le varianti del coronavirus preoccupano e in questi giorni in Italia si fa sempre più largo l’ipotesi di un nuovo lockdown. Il professor Walter Ricciardi, consigliere del ministro della salute Roberto Speranza, ha infatti proposto una chiusura generalizzata di 15 giorni per contenere la diffusione delle mutazioni del virus. Lo spettro di un nuovo confinamento ha diviso i virologi italiani, tra favorevoli e contrari, e spaccato la politica, creando le prime tensioni all’interno del nuovo Governo del premier Mario Draghi. Con il professor Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università degli Studi di Milano e direttore sanitario dell’istituto Galeazzi, abbiamo cercato di capire com’è la situazione epidemiologica in Italia, ora che la campagna di vaccinazione è avviata, ma si stanno diffondendo sempre più le varianti del Sars-CoV-2.

Professor Pregliasco, secondo lei serve un nuovo lockdown generale? È una misura sostenibile?

«Ovviamente è la politica che dovrà valutare questa misura. Di sicuro le varianti del virus inquietano e sarà necessario un rafforzamento di quella che è l’attuale strategia. Un lockdown generalizzato in questo momento non viene percepito dalla popolazione come un elemento sostenibile. Di fatto, il rischio è quello di creare un forte disagio che può sfociare in una ribellione sociale. Io credo che possa essere effettuato un rafforzamento delle attuali modalità di contenimento, cambiando i parametri con cui si definiscono i colori delle Regioni, e fare dei lockdown mirati nei punti in cui la situazione è più impegnativa».

Questo comporterebbe anche la chiusura delle scuole?

«Io spero che si possano mantenere aperte. Bisogna lavorare per garantire una situazione sostenibile nelle scuole, ovviamente con tutti i limiti del caso: con sistemi di sorveglianza e sistematica. La variante inglese colpisce maggiormente i giovani, e questa è una cosa preoccupante. Non causa praticamente nulla dal punto di vista clinico, però poi i giovani diventano più facilmente diffusori della malattia nell’ambito della famiglia. Bisogna monitorare come evolve la situazione, ma la chiusura delle scuole penso che sarà l’ultima spiaggia».

Ci parli delle varianti del coronavirus.

«Alcuni modelli ci dicono che nell’arco di 4 settimane quella inglese potrebbe diventare la variante dominante. Ha una trasmissibilità maggiore, dal 30 al 40% in più, e come detto colpisce di più i giovani. Ci sono alcune segnalazioni non buone rispetto ad una sua maggiore letalità, però sono ancora tutte da verificare. I vaccini sono efficaci sulla variante inglese, c’era qualche dubbio sulla variante sudafricana, ma al momento non c’è nulla di confermato. Per Pfizer e Moderna, gli studi pubblicati in pre print dimostrano che gli anticorpi prodotti dai vaccinati neutralizzano anche la variante».

Come procede la campagna di vaccinazione in Italia?

«Siamo a poco più di 3 milioni di vaccinati. Stiamo partendo ora sulla parte più importante delle persone fragili, quindi gli ottantenni e i soggetti con comorbidità. Io spero che nell’arco di 2 mesi si possa avere una parte consistente di vaccinati, almeno il 30% della popolazione, soprattutto tra i soggetti più a rischio. In questo modo è possibile osservare l’effetto del preparato in termini di riduzione delle ospedalizzazioni e mortalità».

Preoccupa ancora la situazione negli ospedali della Penisola?

«Diciamo che siamo sul filo di lana. Siamo più o meno ai livelli soglia per quanto riguarda i parametri di occupazione degli ospedali, ossia il 40% dei posti letto e il 30% delle terapie intensive. Qualche Regione presenta percentuali più alte, ma siamo ancora in una situazione generale di tenuta».

E la Lombardia come è messa dal punto di vista epidemiologico?

«La Lombardia si trova in una situazione paragonabile a quella del resto d’Italia. Non è più in una posizione drammatica rispetto alle altre Regioni, che in termini proporzionali, con qualche eccezione, sono abbastanza simili. Si stanno registrando alcune difficoltà nella zona di Brescia. In Lombardia però la presenza della variante inglese è un po’ più ampia e la sua diffusione preoccupa».

L’economia di confine tra Italia e Svizzera fa fatica e iniziano ad esserci pressioni su Roma per favorire il turismo degli acquisti: ci sono rischi per un ticinese che viene a fare la spesa in Italia?

«Secondo me è ancora troppo presto per riaprire. Come detto, in Lombardia la variante inglese è maggiormente diffusa che nel resto del Paese e questo è un elemento di inquietudine».

Il virologo italiano Fabrizio Pregliasco.

©CdT.ch - Riproduzione riservata