Lui ha contratto il virus in ospedale, dove era ricoverato per una caduta avvenuta il giorno di Pasqua, mentre Mary era già in quarantena a casa. Visto che erano entrambi positivi al virus, Mary e Wilford hanno avuto almeno avuto la fortuna di essere ricoverati nella stessa stanza e il personale medico ha persino avvicinato i letti in modo che hanno potuto dirsi addio tenendosi la mano.