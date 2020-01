«Stiamo effettuando gli aggiornamenti necessari e lavoriamo con la Federal Administration Aviation» per risolvere e presentare la soluzione al problema, afferma Boeing in una nota.

Il software riguarda la parte del sistema che si avvia quando l’aereo si accende e controlla che gli altri sistemi funzionino regolarmente. Non è chiaro quale possa essere l’impatto del nuovo problema sul ritorno in volo del 737 Max, a terra ormai da dieci mesi e per il quale non si intravede una data per il decollo nei cieli.