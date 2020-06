Si moltiplicano i video sull’uso eccessivo della forza da parte della polizia americana. L’ultimo - è del 28 marzo 2019 ma è stato diffuso solo ora - è quello ripreso dalla bodycam di un poliziotto ad Austin, in Texas. Mostra un afroamericano di 40 anni, Javier Ambler, mentre viene arrestato per non essersi fermato all’alt della polizia.