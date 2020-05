Spuntano le prime foto e immagini del presidente statunitense Donald Trump con la mascherina. In un video pubblicato da Sky News, si vede il presidente che ne indossa una colore blue navy durante la sua visita ieri in una fabbrica della Ford in Michigan.

Quando ha incontrato i giornalisti era senza: «Non è necessaria, sono stato testato oggi. Ne avevo una prima, nell’area retrostante, ma non volevo dare alla stampa la soddisfazione di vedermi», aveva spiegato.

Prima del suo arrivo l’attorney general dello Stato Dana Nessel (democratica), gli aveva chiesto di attenersi alle leggi dello Stato e alla politica dell’azienda per tutelare la salute dei lavoratori, ricordandogli la sua «responsabilità non solo legale ma anche sociale e morale di prendere ragionevoli precauzioni per prevenire la diffusione del virus». Dopo la visita, lei e Trump si sono attaccati reciprocamente.

«Il presidente è come un bambino petulante che si rifiuta di rispettare le regole. La pandemia non è uno scherzo», ha detto la Nessel alla Cnn, aggiungendo che Trump non sarà benvenuto se ritornerà nello Stato.

«La stravagante e fannullona attorney general del Michigan, Dana Nessel, sta minacciando ferocemente la compagnia Ford per il fatto che ho visitato un impianto per la produzione di respiratori senza mascherina. Non è colpa loro e poi l’ho messa una mascherina. Ecco perché molte case automobilistiche hanno lasciato il Michigan, finché non sono arrivato io», ha replicato Trump su Twitter.

