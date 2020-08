«Dobbiamo cercare il dialogo con quelli che sono scontenti della nostra politica. La società rimane coesa soltanto se si continua a parlare gli uni con gli altri», ha affermato. «Il dibattito fa parte della democrazia, ma questa può funzionare soltanto se entrambe le parti sono disposte ad ascoltarsi. Se si sputa, si urla e si provoca con gli insulti purtroppo non va».

In mattinata il portavoce della cancelliera tedesca Angela Merkel, Steffen Seibert, ha commentato i disordini avvenuti nel contesto delle proteste di sabato a Berlino. «Abbiamo visto come si sia abusato del diritto di manifestazione», ha detto in conferenza stampa nella capitale tedesca.