I dati sono stati immessi in formato preprint presso il portale MedRxi - dunque non certificati dalla peer review - e «presto» saranno disponibili anche su «una pubblicazione peer review». Lo Sputnik Light - primo componente dello Sputnik V - si candida dunque ad essere sia un vaccino monodose «con efficacia superiore agli MRNa» sia un «booster» da affiancare agli altri prodotti in commercio.

L’efficacia dello Sputnik Light come richiamo contro la variante Delta per altri vaccini sarà vicina a quella del vaccino a doppia dose Sputnik V: oltre l’83% contro l’infezione e oltre il 94% contro l’ospedalizzazione. RDIF, nella presentazione di oggi, ha poi citato altri studi, condotti sulle campagne di vaccinazione in corso in altri Paesi, come Argentina e Paraguay, dove sono in corso studi sulla protezione data dal mix di vaccini, compresi quelli approvati dall’EMA.