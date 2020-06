Squalo bianco uccide un surfista

Un grande squalo bianco di circa 3 metri ha ucciso un surfista nel nord del Nuovo Galles del Sud, in Australia. Lo squalo, secondo quanto riportato dalla Bbc che cita fonti della polizia del luogo, ha attaccato un uomo tra i 50 e i 60 anni attaccandolo ad una gamba, al largo di Kingscliff, 800 chilometri a nord di Sydney.

In molti hanno cercato di aiutare l’uomo allontanando lo squalo ma per il surfista non c’è stato nulla da fare, è morto poco dopo sulla spiaggia a causa della gravità delle ferite riportate.