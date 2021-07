Dalle prime luci dell’alba i bosniaci stanno affluendo al Cimitero Memoriale di Potocari, alle porte di Srebrenica, per commemorare le ottomila vittime del genocidio perpetrato nel luglio 1995 dalle forze serbo-bosniache guidate dal generale Ratko Mladic.

A celebrare il 26/mo anniversario del massacro sono presenti numerose personalità, anche di altri Paesi, mentre tanti altri esponenti della comunità internazionale hanno deciso di intervenire con videomessaggi. Assenti tuttavia come gli altri anni i leader serbi e serbo-bosniaci, la maggioranza dei quali nega il genocidio del 1995.

Finora sono state sepolte a Potocari 6.652 salme e nel corso della commemorazione odierna, che come l’anno scorso si svolge nel rispetto delle misure di sicurezza imposte per la pandemia, saranno tumulate le spoglie di altre 19 vittime identificate negli ultimi 12 mesi con il test del Dna.

Sono state identificate alcune ossa di altre 36 vittime, ma le famiglie non hanno dato il benestare per la sepolture nella speranza di ritrovare altre parti dello scheletro in una delle fosse comuni della zona.