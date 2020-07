«Il genocidio di Srebrenica resta una ferita aperta nel cuore dell’Europa. Non abbiamo dimenticato ciò che è accaduto e la nostra responsabilità di non aver potuto prevenire e fermare il genocidio». Lo ha detto oggi il commissario Ue per l’Allargamento, Oliver Varhelyi, parlando davanti all’Europarlamento in occasione del 25. anniversario del genocidio.