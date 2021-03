È stato messo a punto un metodo per individuare e sequenziare le cellule staminali dei tumori, le più sfuggenti e pericolose. La tecnica, descritta sulla rivista Nature Communications, è stata perfezionata per le leucemie dal Laboratorio europeo di biologia molecolare (EMBL) di Heidelberg e dal Centro di regolazione genomica (CRG) di Barcellona, ma potrebbe essere il banco di prova per altre forme di tumore.

«MutaSer funziona come i tamponi molecolari PCR per il coronavirus, ma in modo un po’ più complesso e con una singola cellula come materiale di partenza», spiega Lars Velten, autore dello studio. Per capire se la singola cellula è una staminale, i ricercatori hanno usato MutaSeq per misurare migliaia di RNA contemporaneamente. Per determinare poi se era sana o tumorale, hanno fatto un ulteriore sequenziamento e cercato delle mutazioni. In questo modo sono riusciti a capire se le staminali erano cancerose o sane e individuare anche le caratteristiche tipiche delle staminali tumorali.