«Abbiamo stanziato una somma straordinaria 25 miliardi da non utilizzare subito ma sicuramente da poter utilizzare per far fronte a tutte le difficoltà di quest’emergenza». Lo ha indicato oggi il premier italiano Giuseppe Conte in conferenza stampa

«Sono lieti del clima che si sta definendo a livello europeo», ha aggiunto Conte.

«Ieri con il Consiglio europeo era anche in collegamento Christine Lagarde (presidente della Banca Centrale Europea): grandi riconoscimenti e aperture sul fatto che è necessaria maggiore liquidità e tutti gli strumenti per far fronte a questa emergenza», ha rilevato il premier italiano.

Il decreto sulle misure economiche per l’ emergenza coronavirus sarà varato «venerdì» e sarà da «12 miliardi», ha detto dal canto suo il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri a palazzo Chigi.

«Anche alla luce dell’impegno dell’Ue alcuni interventi è possibile che usufruiscano di risorse comuni europee e alleggerire l’impatto sul bilancio dello Stato che è comunque in grado di sostenere questo sforzo», ha precisato Gualtieri.

In Italia il 15% dei decessi mondiali

Ben oltre un decesso su 10 tra quelli collegati al coronavirus è avvenuto in Italia: i 631 morti del Belpaese rappresentano infatti il 15% delle circa 4.200 persone decedute a livello mondiale con diagnosi di Covid-19. È quanto si apprende nell’aggiornamento «Coronavirus: quello che c’è da sapere», pubblicato dall’Istituto Malattie Infettive Spallanzani il 10 marzo, e basato su dati dello European Centre for Disease Prevention and Control e della Protezione Civile. Questa percentuale, in continua crescita, ci rende secondi solo alla Cina, che conta l’74,5% dei decessi, ovvero 3.139. Dopo di noi l’Iran con il 5,7% di decessi (237) e la Corea del Sud con 1,3% (54). In quest’ultimo caso si nota un numero particolarmente basso di decessi rispetto agli oltre 7.500 casi registrati.

