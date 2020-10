Chi sarà dal 20 di gennaio il nuovo inquilino della Casa Bianca? E come cambierà, di conseguenza, la politica dell’amministrazione americana nei confronti delle Nazioni Unite? In un Palazzo di Vetro già messo alle corde dagli enormi problemi creati dalla pandemia, questa è stata nei giorni scorsi la domanda silenziosa che tutti gli osservatori e i diplomatici si sono posti. Negli ultimi quattro anni, non è certo un mistero, i rapporti tra l’amministrazione Trump e l’ONU non sono stati facili, in quanto sono stati contrassegnati dalla crescente tensione tra gli Stati Uniti e la Cina e dal progressivo abbandono da parte di Washington di tante delle organizzazioni facenti capo alle Nazioni Unite e degli accordi che avevano costituito la base del multilateralismo. Così, sia pure con la riservatezza...