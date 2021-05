Del resto c’era da convincere tutti gli scettici, il popolo dei no mask che aveva un punto fermo di riferimento nell’ex presidente Donald Trump. «La mascherina non è di destra né di sinistra», aveva insistito Biden, «serve a salvare vite umane». Un appello per evitare l’eccessiva politicizzazione attorno all’uso della prima protezione nei confronti del virus.

Fauci ha anche spiegato come l’uso della mascherina potrebbe diventare «stagionale», per evitare la diffusione non solo del Covid, ma di tutti i virus influenzali. Del resto gli ultimi mesi hanno dimostrato come il virus della comune influenza sia di fatto spartito, anche grazie al rispetto del distanziamento sociale. Anche quest’ultimo, secondo le nuove linee guida dei Cdc, va però in soffitta per i vaccinati. L’unico caso in cui si dovrà continuare a usare la mascherina, ha affermato Fauci, è in presenza di un vero e proprio assembramento.