Il presidente tedesco uscente Frank-Walter Steinmeier è stato rieletto oggi per un secondo mandato. La sua rielezione era scontata.

Il socialdemocratico, 66 anni, è stato due volte ministro degli Esteri nel governo di Angela Merkel. L’elezione del presidente quest’anno non si è svolta come di consueto al Bundestag, ma alla Paul Loebe Haus, un complesso di uffici di fronte alla Cancelleria nel centro di Berlino, per esigenze di distanziamento sociale.