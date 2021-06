«Il nostro principale obiettivo è una strategia per uscire dalla crisi del Covid-19, soprattutto in Africa», aiutando il continente a «ricevere più vaccini», ma anche ad aumentarne la produzione. Così si è espressa la commissaria Ue per i partenariati internazionali, Jutta Urpilainen, in un’intervista all’ANSA, a margine della sessione congiunta Esteri e Sviluppo che si tiene oggi a Matera nell’ambito del G20.

«Se vogliamo rafforzare la resilienza» dei sistemi sanitari in Africa, «anche in vista di altre crisi in futuro, abbiamo bisogno di aumentare la produzione dei vaccini», ha aggiunto Jurpilainen, ricordando che il 99% degli immunizzanti utilizzati nel continente africano è d’importazione.

«Per questo motivo la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, ha lanciato un’iniziativa al vertice mondiale della Salute per la creazione di 3-4 hub regionali in diverse parti dell’Africa per produrre vaccini, ma anche prodotti sanitari», ha spiegato la commissaria.

Tra i temi discussi durante la sessione, la prima di questo tipo in una ministeriale G20, anche la sicurezza alimentare su cui verrà adottata una dichiarazione congiunta. «E’ giunto il momento di agire in modo collettivo e coordinato: questo è il messaggio della dichiarazione che chiede a tutti noi di passare ad un sistema alimentare sostenibile, resiliente e inclusivo», ha aggiunto Jurpilainen.

Altra priorità della presidenza italiana del G20 è il finanziamento allo sviluppo, che per la commissaria, «deve restare tale anche per le» presidenze del G20 «successive». «La comunità internazionale è impegnata a raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile definiti nell’Agenda 2030 e per far questo occorre mettere in campo più risorse e garantire un’implementazione più efficace», ha concluso Jurpilainen, ribadendo il sostegno dell’Ue all’iniziativa del G20 per la sospensione dei servizi sul debito.

