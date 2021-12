Lo ha annunciato in una conferenza stampa la responsabile della sanità pubblica in Israele, Sharon Alroy-Preis. Secondo i media una decisione analoga è imminente anche riguardo Germania ed Olanda. Preis ha notato che dei 55 casi di Omicron confermati finora in Israele, «quasi tutti riguardano persone giunte dall’estero o persone da loro contagiate».

Secondo il ministro della sanità Nitzan Horowitz, Israele non è in grado di impedire la presenza della variante Omicron nel Paese, ma può ridurla con una drastica limitazione degli ingressi all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv e con una vasta campagna di vaccinazione. In mattinata, nella seduta del consiglio dei ministri, il premier Naftali Bennett ha anche evocato la possibilità che limitazioni particolari siano imposte in Israele a chi finora non si sia vaccinato. Ma in merito non sono state prese ancora decisioni.