È saltato l’incontro di oggi all’Assemblea generale delle Nazioni Unite su una risoluzione non vincolante che avrebbe sospeso con effetto immediato qualsiasi trasferimento di armi al Myanmar

Il rinvio - si è appreso da fonti diplomatiche - è «a tempo indeterminato» per mancanza di sostegno sufficiente per approvarlo.

Gli autori del testo «non hanno avuto il sostegno che si aspettavano» per garantire un voto a larga maggioranza, ha detto un diplomatico in forma anonima. Vogliono «più tempo per i negoziati, soprattutto con Asean» (Associazione delle nazioni del sud-est asiatico), ha detto un’altra fonte all’Afp.