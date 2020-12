Proibire il commercio globale di attrezzature progettate per infliggere dolore e lesioni alle persone è l’obiettivo per il quale si battono Amnesty International e la Omega Research Foundation in concomitanza con un vertice sul tema dell’ONU. In un nuovo rapporto intitolato «Ending the torture trade: the path to global controls on the tools of torture» (Terminare il commercio per la tortura: la via per i controlli internazionali sugli strumenti di tortura) le organizzazioni hanno anche chiesto ispezioni sulle attrezzature convenzionali in dotazione alle polizie affinché si possa garantire che esse non finiscano in mano ad autori di violazioni dei diritti umani (vedi anche i numerosi abusi emersi con le pistole taser).