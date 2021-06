«Stop alla propaganda antisemita negli istituti scolastici palestinesi»

«I testi scolastici utilizzati nelle scuole palestinesi - dai primi anni alla fine della scuola dell’obbligo - presentano un’immagine distorta sugli ebrei, che vengono sistematicamente denigrati come i grandi manovratori della finanza internazionale e del mondo dell’informazione (in quanto proprietari dei media) e - soprattutto - come acerrimi nemici del popolo arabo e dell’islam». Lo ha affermato ieri l’esperto Marcus Sheff in un webinar intitolato «Fermare l’odio, una via per l’UE per continuare a sostenere l’educazione palestinese» organizzato dall’EIPA (Europe Israel Public Affairs). Il CEO della società IMPACT- con sede a Gerusalemme - un’organizzazione no-profit che monitora la pace e la tolleranza culturale nell’ambito della formazione in Medio Oriente - è stato perentorio: «Con i fondi dell’Unione europea (che è il principale finanziatore dei progetti educativi palestinesi) le autorità di Gaza e anche in Cisgiordania, indottrinano e radicalizzano i bambini dalla scuola dell’infanzia alle medie».