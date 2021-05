Due delle principali compagnie aeree americane, Southwest Airlines e American Airlines, hanno annunciato che non riprenderanno (almeno per ora) a servire bevande alcoliche a bordo dopo che un’assistente di volo è stata aggredita e in generale si è verificata un’ondata di altri incidenti a causa di passeggeri indisciplinati e talvolta violenti. In alcuni casi hanno spinto, picchiato e urlato contro gli assistenti di volo. L’ultimo episodio che ha fatto decidere per la proroga dello stop agli alcolici è stato ripreso la settimana scorsa in un video, in cui si vede una donna che prende a pugni un’assistente di volo su un aereo di Southwest Airlines da Sacramento a San Diego. La donna, di 28 anni, è stata accusata di aggressione (la dipendente di Southwest ha perso due denti) oltre ad essere stata bandita a vita dalla compagnia aerea. Dal 1 gennaio, la Federal Aviation Administration ha ricevuto circa 2.500 segnalazioni di comportamenti indisciplinati da parte dei passeggeri. L’agenzia ha detto che in passato non effettuava il tracciamento delle segnalazioni perché i numeri erano abbastanza coerenti nel corso degli anni, ma un «aumento significativo» di tali comportamenti si è verificato a partire dalla fine del 2020.